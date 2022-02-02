Сбер подписал с МФТИ и Школой управления СКОЛКОВО меморандум о сотрудничестве

В рамках успешного развития сотрудничества Сбера с МФТИ, а также плодотворного опыта взаимодействия МФТИ и Школы управления СКОЛКОВО стороны определили перспективные для всех участников направления сотрудничества — создание образовательных программ и реализацию проектов в области ESG. С этой целью Сбер и СберУниверситет подписали меморандум о сотрудничестве с Школой управления СКОЛКОВО и МФТИ.

Фото: SberPress SberPress

Основные направления сотрудничества предусматривают:

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- разработку и реализацию программ подготовки функциональных лидеров в области управления устойчивым развитием организаций;

- развитие будущих лидеров в области вопросов устойчивого развития и ESG;

- обмен лучшими практиками в области устойчивого развития и ESG, а также построения экосистем, внедрение обмена лучшими практиками по части содержания образовательных программ.

МФТИ и Школа управления СКОЛКОВО — наши давние и лучшие партнеры, с которыми мы совместно реализовываем много научных, бизнес и образовательных проектов. Мы будем развивать максимально актуальное сегодня направления – ESG и его основные составляющие. Результатом сотрудничества станут лучшие практики, которые мы будем поставлять на рынок

Президент, Председатель Правления Сбербанка

Развитие экспертизы в области устойчивого развития является одним из ключевых приоритетов Школы управления СКОЛКОВО. В этой области существует множество реальных задач и глобальных вызовов, решать которые предстоит нынешнему поколению управленцев. Подписание соглашения о сотрудничестве со Сбером, СберУниверситетом и МФТИ заложило крепкий фундамент не только для развития региональной площадки по подготовке высококлассных специалистов, но и центра научных исследований в области устойчивого развития и ESG в широком смысле, включая экономику замкнутого цикла, зелёные финансы, устойчивое потребление, устойчивые операции, социальные инновации и отслеживание выбросов углерода

Ректор Школы управления СКОЛКОВО

МФТИ является лидером российского образования, который видит перспективы своего развития не только в расширении научного и исследовательского потенциала, но и нацелен на трансфер разрабатываемых технологий в реальный сектор экономики. Для того чтобы сохранять лидерские позиции в этой сфере, быть конкурентоспособными на глобальных рынках, мы должны не только повышать уровень профессиональных компетенций наших выпускников, но и развивать их управленческие навыки, прививать ответственное отношение к влиянию разрабатываемых технологий на окружающую среду. Уверен, что соглашение определит в ближайшем будущем российские акценты мировых треков в подготовке лидеров в области корпоративного управления устойчивым развитием и экологического и социального менеджмента (ESG)

Ректор МФТИ

СберУниверситет уже запустил серию образовательных программ и электронных курсов по ESG как для профильных специалистов, так и для всех, кто интересуется темой устойчивого развития. Надеемся, что партнёрство со Школой управления СКОЛКОВО и МФТИ позволит всем сторонам существенно развить свою экспертизу в области ESG и разработать новые совместные образовательные решения с привлечением лучших специалистов в этой области