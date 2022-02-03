Цена на золото просела до отметки в $1800

Биржевые цены на драгоценные металлы 3 февраля устремились вниз. Финансовый сектор ждет сокращение запасов золота в активах в 2022 году. Тенденцию к снижению объемов драгметаллов в банках эксперты заметили еще 2 месяца назад.По данным Мосбиржи, на 3 февраля к 18:00 золото потеряло 0,32% цены, достигну уровня $1800,70 за тройскую унцию. Серебро стало дешевле на 2,65%. Его стоимость составила $22,055. Цена платины упала на 1,49% до $1022,4.Напомним, что 2 февраля ЦБ опубликовал отчетность кредитных организаций, из которой следует, что запасы драгметаллов за декабрь 2021 года суммарно сократились на 4%. На начало 2022 года показатель был равен 61,9 тонне.Самое существенное увеличение количества драгметаллов зафиксировано в Газпромбанке. Объемы здесь выросли на 2,2 тонны в золотом эквиваленте. Показатели Сбербанка, занимающего второе место по количеству этого актива на балансе, уменьшились на 2,1 тонны. Самые крупные запасы драгметаллов в ВТБ 29,3 тонн. За декабрь они выросли на 0,4 тонны.За весь 2021 год количество драгоценных металлов в российских банках выросло на 10%. Аналитики World Gold Council пришли к выводу, что общемировой спрос на золото с октября по декабрь 2021 года увеличился до 1147 тысяч тонн. Эта величина превысила рекорды 2 квартала 2019 года. Эксперты считают, что данный сегмент экономики справился с кризисом, вызванным пандемией.Количество драгоценных металлов в банках это условная величина. Ее рассчитывают на конкретный день без учета изменений в другие даты. Показатель демонстрирует общее количество запасов и основные тенденции в данном секторе.Источник: Мосбиржа.