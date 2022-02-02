Фондовому рынку США предрекли обвал до 50%

Для фондового рынка США январь выдался одним из худших месяцев с начала пандемии коронавируса. От первых в этом году торгов до закрытия 27 января индекс крупнейших компаний США S&P500 лишился 9,8%, а индекс ста крупнейших технологических компаний NASDAQ 100 – 15,1%, пишут «Известия».

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Топ-менеджер Goldman Sachs Шармин Моссавар-Рахмани призвала богатейших клиентов инвестбанка продолжать держать акции американских компаний, даже несмотря на очень заметное падение их котировок.

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«Самое худшее, что может сделать клиент с точки зрения сохранения богатства, — это осмысленно продавать в условиях падения», — отметила Моссавар-Рахмани, слова которой приводит Bloomberg.

В крупнейшем мировом хедж-фонде Bridgewater отметили, что ФРС допустит падение рынка еще на 15–20%

«С точки зрения ФРС, было бы неплохо, если бы активы несколько подешевели, поэтому они позволят этому произойти. При таких уровнях потребовались бы гораздо более серьезные изменения, чтобы заставить ФРС вложить деньги. Они далеки от этого», — подчеркнул содиректор по инвестициям в Bridgewater Associates Грег Дженсен.

Известный сторонник стоимостного инвестирования, британский бизнесмен Джереми Грэнтхэм считает нынешний раздутый американский фондовый рынок зеркальным отражением стремления человечества жить не по средствам, которое требовало дешевых денег, разогнавших стоимость активов.

«Есть только определенное количество дешевой нефти, дешевого никеля, дешевой меди, и мы начинаем достигать некоторых из этих границ. Изменение климата сопровождается сильными наводнениями, серьезными засухами и повышением температуры — ничто из этого не облегчает ведение сельского хозяйства. Так что дальше мы будем жить в мире узких мест, дефицита и скачков цен на все подряд», — убежден Грэнтхэм.

Он ожидает, что в настоящее время будет запущена распродажа активов, стоимость которых не имеет ничего общего ни с экономической действительностью, ни с перспективами. Это приведет к тому, что индекс S&P500 обвалится еще вдвое, и никакие деньги ФРС не защитят от такого исхода.

Опасения рынка по поводу очередного краха вызваны сразу двумя факторами. Речь, в частности, идет о предстоящем цикле ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Также вдобавок около четверти рыночной капитализации компаний из S&P500 приходится всего на пять из них, в числе которых Apple и Amazon. Однако в Goldman Sachs не считают это признаком формирования пузыря.