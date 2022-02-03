Значительные вложения национальной валюты РФ в золото делают рубль уязвимым к скачкам цен на этот актив. Об этом заявила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее мнению, курс рубля к доллару может обвалиться на 5-7 рублей в случае ужесточения монетарной политики США.

«С долей 22% резервов, инвестированных в золото, Россия сейчас находится в уникальной ситуации — не обладая резервной валютой, она имеет при этом значительные вложения в золото, что делает курс рубля уязвимым к динамике цены на этот актив. Возврат цены на золото к уровню 2015 года, то есть к уровню предыдущего периода монетарного ужесточения в США, может потенциально спровоцировать коррекцию цен на золото на 40% и соответствующее снижение стоимости резервов Центробанка РФ на 50 миллиардов долларов», — цитирует Наталию Орлову «Интерфакс».

Сейчас цены на золото находятся под угрозой, предупредила главный экономист Альфа-банка. В первую очередь это связано с переходом Федеральной резервной системы США к жесткой монетарной политике. Ведомство планирует повышать базовую ставку, что обычно приводит к падению стоимости золота. В 2015 году на фоне ужесточения монетарной политики цена фьючерса на драгоценный металл упала на 20%, передает Forbes. Новое повышение ключевой ставки ФРС может снизить стоимость рубля по отношению к доллару на 5-7 рублей, предупредила Орлова.

Кроме того, опасения вызывает рост рынка криптовалют, который может уводить капитал с рынка золота. Этот фактор, по мнению Орловой, может обладать более долгосрочным негативным эффектом.