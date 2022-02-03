Рубль назвали самой недооцененной валютой

Рубль признали самой недооцененной валютой мира по индексу Биг Мака, который составляет The Economist. По оценке журнала, чтобы цена бургера сравнялась в России и США, курс доллара должен составлять 23,24 рубля.

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The Economist в своем индексе Биг Мака сравнивает цены на бургер из McDonald's в разных странах мира. Индекс рассчитывают с 1986 года. Его авторы считают, что одинаковые продукты в разных странах должны иметь сопоставимые цены. После учета различий в уровне жизни, измеряемых ВВП на душу населения, рубль был признан самой недооцененной из 55 валют, отслеживаемых изданием.

В январе 2022 года Биг Мак в России стоит 135 рубля, а в США - 5,81 доллара (более 440 рублей по курсу начала февраля). Чтобы стоимость Биг Мака сравнялась в двух странах, доллар должен стоить 23,24 рубля, но в действительности он дороже 77 рублей.

В The Economist считают, что курс рубля к доллару занижен на 70 процентов. Среди других недооцененных валют - турецкая лира (на 67,9 процента), индонезийская рупия (59,3 процента), малайзийский ринггит (58,9 процента), румынский лей (58,5 процента) и украинская гривна (58,1 процента).