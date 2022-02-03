Российский рынок акций упал

Российский фондовый рынок в начале основной торговой сессии четверга падает более чем на 1% вслед за нефтью, свидетельствуют данные Московской биржи.

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Рублевый индекс Мосбиржи к 10:45 мск опускается на 1,4%, до 3492,06 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,98%, до 1434,94 пункта.

Апрельский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 0,25%, до $89,27 за баррель.

Рубль также теряет позиции. Курс доллара расчетами «завтра» вырос на 63 копейки, до 76,67 рубля, курс евро – на 57 копеек, до 86,57 рубля.