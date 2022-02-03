Курс евро превысил 87 рублей

Курс евро 3 февраля вновь рос рост по отношению к рублю по состоянию на 18.20 мск составила 87,03 рубля, следует из данных Московской биржи, пишет «Московский комсомолец».
Таким образом, валюта Евросоюза выросла на 1,02 рубля.
Как пишет «Прайм», евро достигал максимума с 31 января.
Европейская валюта идёт вверх на фоне роста на форексе в район 1,14 доллара.
Рубль дешевел весь январь по отношению к обеим валютам - к евро и доллару. По мнению экспертов, это связано с ростом геополитических рисков на фоне напряженности вокруг Украины, а также с возможностью введения новых антироссийских санкций.