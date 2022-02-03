Курс евро превысил 87 рублей

Курс евро 3 февраля вновь рос рост по отношению к рублю по состоянию на 18.20 мск составила 87,03 рубля, следует из данных Московской биржи , пишет « Московский комсомолец ».

Европейская валюта идёт вверх на фоне роста на форексе в район 1,14 доллара.

Рубль дешевел весь январь по отношению к обеим валютам - к евро и доллару. По мнению экспертов, это связано с ростом геополитических рисков на фоне напряженности вокруг Украины, а также с возможностью введения новых антироссийских санкций.