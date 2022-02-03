Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 2,05-2,18%

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг корректировался вниз вместе с зарубежными площадками и сырьевыми котировками. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи снизился на 2,05% - до 3471,18 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,18%, до 1431,99 пункта. Доллар по состоянию на 19:13 мск вырос на 0,2%, - до 76,24 руб., евро - на 1,07%, до 87,07 руб.

"Геополитическая обстановка по-прежнему не демонстрирует признаков улучшения, при этом общерыночный риск-аппетит после нескольких благоприятных дней перешел к охлаждению. Одним из триггеров ухудшения сентимента на мировых рынках стала слабая квартальная отчетность американского IT-гиганта Meta (Facebook)", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

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Между тем, центробанки выступили ожидаемо. ЕЦБ, как и ожидалось, оставил индикативные процентные ставки без изменений, Банк Англии в соответствии с базовым прогнозом повысил учетную ставку на 25 б. п., до 0,5%.

Рынок акций РФ

Рынок падает таким же широким фронтом, как ранее и рос, во главе с "голубыми фишками". Банковский сектор явно чувствует себя не очень хорошо: распродажу возглавляют бумаги TCS, в заметном минусе остаются акции ВТБ и Сбербанка, рассказала старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

Лучше рынка в четверг смотрятся акции "Русала" на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры и высоких цен на алюминий. Также акции Softline вторую торговую сессию подряд показывают опережающую динамику. "Вчера компания объявила об увеличении программы обратного выкупа акций с $10 млн до $100 млн, что было позитивно воспринято инвесторами", - пояснил главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

"Магнит" тоже выглядит лучше рынка. "Завтра компания представит финансовую отчетность, инвесторы ожидают сильные квартальные цифры на фоне устойчивого спроса и роста рентабельности", - добавил он.

Прогноз

В конце недели в общем настрое рынков может сохраниться осторожность в свете выхода важной статистики по рынку труда США. В условиях общерыночной и геополитической неопределенности на активности инвесторов на российском рынке завтра может также сказаться фактор приближения выходных. В США в пятницу будет опубликован блок январских данных по рынку труда США, в том числе по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровня безработицы. Также важен объем производственных заказов в Германии за декабрь и сведения по розничным продажам в еврозоне в последний месяц 2021 года. В рамках сезона отчетностей среди крупных компаний результаты за IV квартал 2021 год 4 февраля опубликуют Bristol-Myers Squibb, Sanofi, Regeneron Pharma и др.