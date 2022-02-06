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32 минуты назад

Названа причина, по которой рубль снова может упасть

Ухудшение геополитической ситуации может пагубно сказаться на курсе рубля. Однако в настоящее время экономических причин для обвала российской валюты до отметки 100 рублей за доллар нет. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

Аналитик назвал условие падения рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, сейчас экономика страны находится в лучших условиях, чем это было до пандемии. Цены на энергоресурсы стремятся вверх, бюджет государства является профицитным, а резервы Центробанка находятся на рекордных уровнях.

Однако всё может измениться, если в дело вмешается геополитика. Внезапный срыв переговоров России, США и НАТО или внезапная военная операция Украины против непризнанных ЛНР и ДНР могут привести к новым минимумам для рубля, предупредил Тузов.

Ранее сообщалось, что в России в 2022 году до 25% вырастут цены на одежду и обувь.

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