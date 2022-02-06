Налоги с российского крипторынка оценили в 1 трлн рублей

Даже при упрощённой системе налогообложения сборы в бюджет с российского крипторынка могут составить до 1 трлн рублей в год. Об этом сообщил The Bell со ссылкой на аналитическую записку, подготовленную для правительства. Авторы документа оценивают рынок криптовалют в России в $214 млрд (16,4 трлн рублей). При этом пока неизвестно, как оборот криптовалют и майнинг собираются регулировать. Как сообщило издание, авторы записки ссылаются на данные платформы Coinmarketcap, которая принадлежит крупнейшей криптобирже Binance. По её данным, средняя капитализация мирового рынка криптовалют в 2021 году составила $1,87 трлн, а дневной оборот находился в диапазоне от $50 млрд до $200 млрд. Долю России на рынке оценивают в 12%, что соответствует $214 млрд. Вычислить точный объём операций с криптовалютами в России сложно. По данным Российский ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна, годовой оборот российского сегмента крипторынка равен примерно 450 трлн рублей ($5,94 трлн). В свою очередь, Сhainalysis оценила продажу и покупку криптовалют россиянами на $16 млрд. По оценке издания, по упрощённой ставке в 6% сборы с операций с криптовалютой в России могут составить от 146 млрд до 1 трлн рублей. В начале февраля российские власти сообщили , что примут решение по развитию рынка криптовалют в стране в течение месяца. Ранее Центробанк предложил вообще запретить майнинг и операции с криптой, а Минфин выступил за регулирование рынка. «Секрет» писал , что глава «Сбера» Герман Греф поддержал запрет платежей в криптовалютах в России. При этом Греф считает, что у россиян должно было право на владение такими активами, а также на стейблкоины — криптовалюты, обеспеченные долларом США, евро, рублём, китайским юанем либо драгоценными металлами. Фото: Pixabay, Pixabay License