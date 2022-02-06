В Южной Америке нашли крупные запасы газа

В Боливии на месторождении «Маргарита-Уакайя» обнаружили новые запасы природного газа, которые потенциально могут давать до 3 млн кубометров в день. Об этом в своём твиттере сообщил президент страны Луис Арсе. «Маргарита-Уакайя» находится между департаментами Тариха и Чукисака, уточнил глава Боливии. В то же время Европа страдает от нехватки газа. Ранее стало известно, что европейские запасы топлива стремительно уменьшаются и ставят новые рекорды минимумов.

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Боливийская нефтегазовая компания YPFB сообщила , что новая скважина «Маргарита 10» станет крупнейшим газодобывающим месторождением в стране. По оценкам YPFB, добыча на «Маргарите 10» принесёт бюджету более $260 млн в год.

Разведка на месторождении началась в 2021 году и сейчас дала результаты, написал Арсе.

В 2016-м власти также организовали на «Маргарита-Уакайя» работы и открыли новые запасы «Уакайя-2» которые принесли дополнительную добычу 3 млн кубометров в день для внутреннего и внешнего рынков.