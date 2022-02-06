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1 час назад

В Южной Америке нашли крупные запасы газа

В Боливии на месторождении «Маргарита-Уакайя» обнаружили новые запасы природного газа, которые потенциально могут давать до 3 млн кубометров в день. Об этом в своём твиттере сообщил президент страны Луис Арсе. «Маргарита-Уакайя» находится между департаментами Тариха и Чукисака, уточнил глава Боливии. В то же время Европа страдает от нехватки газа. Ранее стало известно, что европейские запасы топлива стремительно уменьшаются и ставят новые рекорды минимумов.

В Южной Америке нашли крупные запасы газа
Фото: Pixabay, Pixabay LicensePixabay, Pixabay License

Боливийская нефтегазовая компания YPFB сообщила , что новая скважина «Маргарита 10» станет крупнейшим газодобывающим месторождением в стране. По оценкам YPFB, добыча на «Маргарите 10» принесёт бюджету более $260 млн в год.

Разведка на месторождении началась в 2021 году и сейчас дала результаты, написал Арсе.

В 2016-м власти также организовали на «Маргарита-Уакайя» работы и открыли новые запасы «Уакайя-2» которые принесли дополнительную добычу 3 млн кубометров в день для внутреннего и внешнего рынков.

Ранее российский «Газпром» сообщил , что к 3 февраля из подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы отобрали уже 84,7% (40,5 млрд кубометров) топлива, закачанного туда за летний период. Общий объём активного газа в европейских ПХГ оказался на 13,4 млрд кубометров меньше, чем 3 февраля 2021 года, и на 2,7 млрд кубометров ниже минимального показателя прошлых лет.

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