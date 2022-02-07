Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением индексов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций на старте недели двигался неоднородно. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,01% - до 3 470,78 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,64%, до 1 445,20 пункта. Доллар на 19:02 мск снизился на 0,26%, - до 75,57 руб., евро - на 0,43%, до 86,50 руб.

"Внешний фон был нейтральным, цены на нефть слегка "испугались" разговоров о прогрессе переговоров США и Ирана, но остались выше $90. Данные по декабрьскому объему промышленного производства в Германии вышли немного хуже ожиданий. Геополитический новостной фон временно не приносит сигналов, значимых для сентимента в отношении рублевых активов", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

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Рынок акций

Основное давление на индекс Мосбиржи оказывали "фишки" нефтегазового сектора. Распродавались бумаги "Газпрома" (-1,2%) и "Новатэка" (-0,8%) из-за подешевевших фьючерсов на газ. Подешевели акции "Лукойла" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%) и "Сургутнефтегаза" (-0,2%), на фоне укрепления национальной валюты, рассказал главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

Невнятно выглядел и финансовый сектор (бумаги ВТБ снижались на 0,8%, TCS Group - на 3,3%), для которого не создалось отчетливых предпосылок роста. Отдельно стоит выделить акции "Сбера" (+0,1%), которые немного укрепились после выхода отчетности по РСБУ за январь, добавил эксперт.

Заметным спросом пользовался сектор химической промышленности (акции "Акрона" выросли на 11,5%, "Фосагро" - на 2,5%). "Акрон" подписал меморандум с датской компанией Haldor Topsoe, который включает развитие новых продуктов с минимальным вредом для окружающей среды", - пояснил Жильников.

Прогноз на 8 февраля

Завтра борьба за уровень 3 500 по индексу Мосбиржи может возобновиться, считает Александр Бахтин. "Из важных статданных дня выделим публикацию сальдо торгового баланса США по итогам декабря. Минэнерго США обнародует краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей. В рамках сезона отчетностей среди крупных компаний результаты за IV квартал 2021 г. завтра объявят Pfizer, S&P Global, Sysco и другие", - добавил эксперт.