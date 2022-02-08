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26 минут назад

Когда доллар снова будет стоить 60 рублей

Лера Букина

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев в беседе с агентством «Прайм» рассказал, когда доллар может вернуться к отметке в 60 рублей.

Когда доллар снова будет стоить 60 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Негативный новостной фон создает повышенное давление на российскую валюту, иностранные инвесторы уходят из российских активов, выводя доллары из экономики. Дополнительно давление шло и со стороны Центрального банка, который в рамках бюджетного правила покупал доллары для пополнения ФНБ (операции были остановлены 24 января на неопределенный срок)», — указал аналитик.

Укрепиться рублю до отметки в 60 рублей за доллар помогли бы полное исчезновение фактора геополитической напряженности вокруг Украины, сохранение на нынешнем уровне ключевой ставки ФРС США и цена на нефть свыше 100 долларов за баррель, подчеркнул эксперт. Однозначно позитивными событиями станут деэскалация напряженности вокруг Украины и снижение риска введения санкций на российскую экономику. Уже только в одном этом случае часть иностранных инвестиций вернется на российский рынок, считает эксперт.

«Без этого к концу года стоит ожидать стабилизации курса в диапазоне 72–75 рублей за доллар», — уверен Джиоев.

Рубль может укрепиться и сильнее, если ФРС США не повысит ставку в конце марта, геополитическое напряжение ослабнет, а закупки ЦБ валюты будут вестись крайне сдержанно, подытожил аналитик.

ЦБ может вернуть рубль к уровню ₽70 за доллар

Ранее старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич сообщил агентству «Прайм», что к лету российская валюта может вернуться к $71–72 при существенном ослаблении геополитических рисков.

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