«Все бегут, и я бегу». Как работает паника на фондовых рынках и как ей не поддаваться

Начало 2022 года для инвесторов в российские акции выдалось стрессовым: рынок резко и долго падал почти без остановок. Происходящее в некоторые дни аналитики характеризовали не иначе как панику. Почему масса инвесторов поддалась эмоциям и устроила распродажу почти на ровном месте? «Секрет» попросил порассуждать об этом управляющего активами УК «Открытие» («Открытие Инвестиции») Дмитрия Космодемьянского. Также он рассказал, как вести себя на рынке в периоды всеобщей нервозности. Можно вспомнить десятки примеров паники на рынках, когда за несколько торговых дней с громким чавканьем целые состояния уходили в топь рыночной волатильности . Помимо свежих событий это, например, панические распродажи марта 2020 года (начало пандемии. — Прим. «Секрета») или апреля 2018 (падение российского рынка акций из-за американских санкций. — Прим. «Секрета»). Большинство из этих событий запомнят только энциклопедии, но некоторые остаются на слуху, обычно с эпитетом «чёрный». Например «чёрные понедельники» 1929 и 1987 годов на американском фондовом рынке или «чёрный вторник» 1994 года для курса рубля. Каждый раз после того как страсти немного утихают, а рынки возвращаются к росту, к нам обращаются с просьбой описать причины рыночных паник. Сложно быть объективным, будучи непосредственным участником недавних событий, однако рискнём просуммировать опыт, накопленный на российском и зарубежных рынках за последние полтора десятка лет. Несмотря на то, что поводы у каждого из всплесков волатильности свои, можно предположить, что причины подобного панического поведения рыночных участников следует искать не в передвижениях войск и финансовых отчётностях, а в поведенческих моделях и свойствах групповой динамики. «Достаточно одного индивида, который ведёт себя так, как будто опасность реальна» Канадский клинический психолог Джордан Питерсон отмечает, что стадное поведение при встрече с опасностью связано с особенностью реакции на риск и свойственно большинству крупных групп — не только людей, кстати. Действительно, давайте посмотрим, что лежит на чашах весов, определяющих вашу реакцию, если перед вами опасность неизвестного характера и масштаба. С одной стороны, вы можете проигнорировать эту опасность и продолжать жить, как и прежде. Минусы такого выбора очевидны. Если за сдвинувшейся веткой находится тигр, вас, скорее всего, съедят. Зато вы будете спокойны практически до самой последней минуты. С другой стороны, можно перестраховаться и дёрнуть от этой странной ветки куда подальше. Это принесёт вам небольшой дискомфорт, но потенциальный тигр будет доедать вашего менее расторопного соплеменника. Даже если хищник находится всего лишь за каждым тысячным деревом — то есть сам факт встречи весьма маловероятен. Заметим в скобках, что принцип «небольшая премия в обмен на освобождение от маловероятной, но крупной неприятности» лежит в основе бизнеса современных страховых компаний. Из того, что страховые компании всё ещё существуют, а некоторые даже здравствуют, можно сделать предварительный вывод, что человеческая психика и модус принятия решений несильно изменились со времён, когда лесные хищники представляли реальную опасность. Следующая фаза нашего защитного механизма состоит в реакции на нестандартное поведение находящихся рядом с нами. То есть не нужна даже двигающаяся ветка, вполне хватит другого индивида, который ведёт себя так, как будто опасность реальна. «Он же почему-то побежал, — резонирует психика и добавляет: — Ну что тебе стоит тоже побежать? Вдруг он бежит от тигра?» В результате, ориентируясь на того самого первого побежавшего, бегут все — ведь издержки от панической реакции в среднем гораздо ниже пусть маловероятной, но реальной опасности. Легко перенести этот поведенческий паттерн из джунглей на фондовый рынок. Предрасположенность нашей психики к излишней реакции на мнимую опасность помножим на общую тревожность, свойственную современному человеку. Добавим новостные ленты, весь бизнес которых построен вокруг кричащих заголовков. В итоге получим, что гипернервозность одного даже не очень крупного участника рынка может спровоцировать масштабную распродажу, а дальше – вниз по косогору рыночной паники, в которую включаются всё новые и новые продавцы. Помните монолог, который разные участки вашего мозга транслируют вам при виде внезапно побежавшего товарища? Доводы отделов риск-менеджмента на инвестиционных комитетах «крупных домов» отличаются только псевдоматематическими выкладками, которыми обильно забиты их высоколобые отчёты. За всей этой ярмаркой тщеславия стоит обычный аргумент, который был бы понятен и нашему бегущему пещерному знакомому: мы же должны среагировать на сообщения новостных лент. «Ритуал соблюден с филигранной точностью» Так мы плавно вернулись на российский фондовый рынок 24 января 2022 года. Истерика вокруг российско-украинских отношений раскручивается уже давно. И вот, по слухам, у крупного иностранного участника рынка проходит «колл с инвесторами», где звучит фраза, что война неизбежна. Реакция слушателей очевидна. За ночь они решают, что издержки игнорирования подобных заявлений с лихвой перекрывают небольшие убытки от закрытия позиции в российских активах по любым ценам. И на следующее утро происходит паническая распродажа. Ритуал был соблюден с филигранной точностью. Царь Соломон говорил: «Что было, то и будет, и что творилось, то и будет твориться, и ничего нет нового под солнцем» (Еккл. 1:9). Рыночные паники будут всегда, поскольку эволюционные механизмы реакции на опасность, зашитые в человеческий мозг, старше не только фондового рынка, но, видимо, и того потенциального тигра из кустов, не говоря уже о высших приматах. Поэтому единственный правильный ответ на такие распродажи — спокойствие и чёткое осознание того, что время собирать камни тоже обязательно настанет, даже несмотря на то, что в данный момент вокруг всех их только разбрасывают. «Купившие во время паники не пожалеют об этом» В заключение несколько практических советов. Не торгуйте на заёмные средства (помните, как у Высоцкого: «…хоть поутру, да на свои»). Не торгуйте на последнее. Если вам меньше 60 лет, ваш общий портфель должен быть сформирован таким образом, что 30-процентное снижение рынка никак не отразится на вашем потреблении и финансовой стабильности. Не торгуйте на новостях, а лучше вообще не торгуйте. Рынок ценных бумаг представляет прекрасную инфраструктуру для долгосрочных сбережений. Для того чтобы её использовать, не нужно делать сделки каждый день. Достаточно регулярно пополнять портфель по любым ценам. Через десятилетия будет не так важно, купили вы акции Apple по $10 или по $20. Если вы выполнили пункты 1–3, ваша реакция на панику должна быть очевидной. Распродажа в городе! Срочно покупаем у тех, кто послушался своих риск-менеджеров или продал по маржин-коллу (требование брокера внести деньги на счёт, иначе он принудительно закроет позиции по непокрытому кредиту. — Прим. «Секрета»). Эти несчастные пренебрегли фундаментальной оценкой бумаг — как можно продавать акции «Сбера» по 220 рублей, если даже следующий дивиденд будет больше 27 рублей? Это же 12% дивидендной доходности! Всё вышеперечисленное относится к инструментам с понятной структурой будущих платежей — акциям и облигациям крупных компаний. Криптовалюты, NFT и хронически убыточные IT-компании к таким активам не относятся (хотя есть разные точки зрения на их будущее). Удачи и спокойствия! «Сеявшие в слезах — жать будут с пением» (Пс. 126:5) — купившие во время паники не пожалеют об этом. Коллаж: «Секрет фирмы», depositphotos.com