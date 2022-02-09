Нефть может вырасти до 120 долларов за баррель

Цены на нефть могут достичь 120 долларов за баррель на фоне эскалации ситуации вокруг Украины, считает стратег Дэвид Рош, пишет CNBC.
По мнению эксперта, неопределенность в отношении следующих шагов России является «призраком в комнате», который может серьезно подорвать мировые рынки.
«Я думаю, что если бы произошло «вторжение» на Украину и были бы санкции, которые препятствовали бы либо доступу России к валютным механизмам, системам обмена сообщениями и так далее, либо препятствовали бы экспорту товаров, будь то нефть, газ или уголь, я думаю в этот момент вы наверняка увидели бы цены на нефть на уровне 120 долларов [за баррель]», — сказал он.
Цены на нефть демонстрируют устойчивый рост с начала года, когда они торговались ниже 80 долларов за баррель. В среду контракты на нефть марки Brent с поставкой в апреле торговались на уровне около 90,50 долларов за баррель.
По мнению Роша, даже без учета влияния на нефтяной рынок, эскалация конфликта вокруг Украины может иметь далеко идущие экономические последствия, которые многие участники рынка недооценивают.
В последнее время Западные страны и Киев утверждают, что Россия якобы усиливает агрессию на границе с Украиной. Россия эти обвинения отвергает.