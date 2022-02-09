Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 74.80EUR 85.38
Войти в почту
44 минуты назад

Нефть может вырасти до 120 долларов за баррель

Елена Прошина

Цены на нефть могут достичь 120 долларов за баррель на фоне эскалации ситуации вокруг Украины, считает стратег Дэвид Рош, пишет CNBC.

Нефть может вырасти до 120 долларов за баррель
Фото: ReutersReuters

По мнению эксперта, неопределенность в отношении следующих шагов России является «призраком в комнате», который может серьезно подорвать мировые рынки.

«Я думаю, что если бы произошло «вторжение» на Украину и были бы санкции, которые препятствовали бы либо доступу России к валютным механизмам, системам обмена сообщениями и так далее, либо препятствовали бы экспорту товаров, будь то нефть, газ или уголь, я думаю в этот момент вы наверняка увидели бы цены на нефть на уровне 120 долларов [за баррель]», — сказал он.

Цены на нефть демонстрируют устойчивый рост с начала года, когда они торговались ниже 80 долларов за баррель. В среду контракты на нефть марки Brent с поставкой в апреле торговались на уровне около 90,50 долларов за баррель.

По мнению Роша, даже без учета влияния на нефтяной рынок, эскалация конфликта вокруг Украины может иметь далеко идущие экономические последствия, которые многие участники рынка недооценивают.

В последнее время Западные страны и Киев утверждают, что Россия якобы усиливает агрессию на границе с Украиной. Россия эти обвинения отвергает.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители