Нефть может вырасти до 120 долларов за баррель

«Я думаю, что если бы произошло «вторжение» на Украину и были бы санкции, которые препятствовали бы либо доступу России к валютным механизмам, системам обмена сообщениями и так далее, либо препятствовали бы экспорту товаров, будь то нефть, газ или уголь, я думаю в этот момент вы наверняка увидели бы цены на нефть на уровне 120 долларов [за баррель]», — сказал он.