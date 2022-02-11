Рынок акций РФ обвалился

Днем в пятницу, 11 февраля, на Московской бирже существенно упали основные индексы, следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 14:40 мск индекс Мосбиржи опустился до 3526,76 пункта – на 3,53% с начала торгов. Индекс РТС потерял 4,18%, упав до 1479,67 пункта.

Курс доллара вырос на 11 копеек, до 75,09 рублей. Курс евро прибавил 47 копеек и составил 85,56 рублей.

Центробанк 11 февраля поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых. Также регулятор повысил прогноз по инфляции на 2022 год с 4-4,5% до 5-6%.