Цена на нефть взлетела до максимума 2014 года

По состоянию на 21.42 мск, цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,1% — до 95,16 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 4,81%, до 94,2 доллара.

Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что ценовое ралли на рынке нефти укрепит экономику России и принесет в бюджет страны дополнительные 65 млрд долларов. Для того, чтобы нефтяные доходы России выросли на такую величину, цены на нефть должны оставаться на уровне 90 долларов за баррель. Если же нефть будет стоить 100 долларов, то российский бюджет по итогам года пополнится на дополнительные 80 млрд долларов. В рублевом выражении эти доходы могут оказаться еще выше из-за ослабления российского рубля в связи с угрозой новых жестких санкций на фоне возможной эскалации на Украине.