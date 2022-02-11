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27 минут назад

Цена на нефть взлетела до максимума 2014 года

Вероника Полынина

Цена на нефть превысила 95 долларов за баррель впервые с октября 2014 года, сообщает ТАСС.

Цена на нефть взлетела до максимума 2014 года
Фото: ReutersReuters

По состоянию на 21.42 мск, цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,1% — до 95,16 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 4,81%, до 94,2 доллара.

В последний раз стоимость нефти Brent превышала 95 долларов в октябре 2014 года.

Нефть может вырасти до 120 долларов за баррель

Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что ценовое ралли на рынке нефти укрепит экономику России и принесет в бюджет страны дополнительные 65 млрд долларов. Для того, чтобы нефтяные доходы России выросли на такую величину, цены на нефть должны оставаться на уровне 90 долларов за баррель. Если же нефть будет стоить 100 долларов, то российский бюджет по итогам года пополнится на дополнительные 80 млрд долларов. В рублевом выражении эти доходы могут оказаться еще выше из-за ослабления российского рубля в связи с угрозой новых жестких санкций на фоне возможной эскалации на Украине.

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