Курс рубля резко вырос на фоне заявлений главы МИД РФ Лаврова

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже снизился с 77,06 рубля до 76,1 рубля, евро опустился с отметки 87,08 рубля до 86,32 рубля, свидетельствуют данные площадки на 15:43 мск.
К 16:10 мск рубль замедлил рост. Так, курс доллара находился на уровне 76,3 рубля, евро торговался на уровне 86,39 рубля.
Рубль начал резко расти на фоне встречи президента Владимира Путина с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Руководитель внешнеполитического ведомства предложил наращивать контакты с США и НАТО по безопасности.