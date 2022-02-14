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2 часа назад

Курс рубля резко вырос на фоне заявлений главы МИД РФ Лаврова

ТАССиещё 11

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже снизился с 77,06 рубля до 76,1 рубля, евро опустился с отметки 87,08 рубля до 86,32 рубля, свидетельствуют данные площадки на 15:43 мск.

Курс рубля резко вырос на фоне заявлений главы МИД РФ Лаврова
Фото: ТАССТАСС

К 16:10 мск рубль замедлил рост. Так, курс доллара находился на уровне 76,3 рубля, евро торговался на уровне 86,39 рубля.

Рубль начал резко расти на фоне встречи президента Владимира Путина с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Руководитель внешнеполитического ведомства предложил наращивать контакты с США и НАТО по безопасности.

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