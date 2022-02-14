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31 минуту назад

Курс доллара взлетел

Lenta.ru

Курс доллара в начале утренних торгов понедельника, 14 февраля, взлетел на фоне усиления геополитических рисков и превысил 78 рублей впервые с 28 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара взлетел
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Курс доллара на момент открытия торгов (7:00 мск) вырос до 78,29 рубля, что стало максимумом с 28 января. Курс евро в то же время вырос до 88,32 рубля.

Падение российской валюты усилилось после того, как ряд стран призвал своих граждан покинуть Украину из-за нестабильной ситуации. В частности, Великобритания начала эвакуацию сотрудников посольства из Киева.

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Помимо этого, продолжают звучать заявления о возможной агрессии против Украины со стороны России. Президент США Джо Байден ранее заявил, что Россия «вторгнется» на Украину 16 февраля. При этом американский госсекретарь Энтони Блинкен не стал каким-либо образом подтверждать заявление лидера страны. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.

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