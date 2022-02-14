Цены на газ в Европе взлетели

Стоимость газа в Европе на открытии торгов в понедельник впервые с конца января преодолела отметку в $1000 за 1 тысячу куб. м на фоне роста напряженности вокруг Украины. Общий рост цены газа составляет около 13,7%, следует из данных лондонской биржи ICE.

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Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1031,8 за 1 тысячу куб. м, или €88 за МВт/ч.

По состоянию на 10:34 мск рост цен замедлился до $995 за 1 тысячу куб. м.

Ранее Еврокомиссия представила экономический прогноз на зиму 2022 года, согласно которому цены на газ в Европе, достигавшие в 2021 году рекордных значений, упадут только в 2023 году. В декабре 2021 года стоимость фьючерсов на газ в Европе была вблизи $2200 1 за тысячу куб. м, после чего стала снижаться.