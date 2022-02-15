Назван курс рубля при нефти по 100 долларов

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":

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- Удорожание сырьевых ресурсов, составляющих основную экспортную компоненту России, а это прежде всего нефть, естественно, позитивно для рубля. Однако есть три обстоятельства, которые достаточно определенно позволяют ответить на вопрос - что именно будет с рублем, если нефть достигнет 100 долларов.

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Во-первых, следует отметить, что до круглой трехзначной отметки Brent осталось подрасти от текущих значений всего на несколько процентов. С учетом дефицитного состояния рынка черного золота, активного восстановительного спроса в мире на энергоносители по мере отступления пандемии, перехода многих предприятий с резко подорожавших угля и газа на нефтепродукты из-за энергокризиса в Европе и Азии, а также напряженной геополитической картины в отношениях России и стран Запада отметка в 100 долларов может быть достигнута уже в самой ближайшей перспективе.

Обратим внимание, что несмотря на 20%-й ценовой рост нефти с начала этого года до семилетних вершин рубль к доллару ослабел за этот период на 2,8%. Добавим, что ценовые уровни в нефти могут оказаться максимальными в I квартале 2022 года, а во II-III кварталах вероятно охлаждение цены в направлении 80-85 долларов по мере движения рынка нефти к профицитному состоянию и ужесточения денежно-кредитных условий мировыми центробанками.

Далее мы переходим к двум другим важным обстоятельствам для курсообразования российской валюты.

Первый из них - геополитика. Внешнеполитический фон с первых же дней 2022 года был преимущественно негативным для рублевых активов - сначала массовая волна протестов охватила Казахстан, затем в напряженный тупик зашли переговоры по линии РФ-США-НАТО, а параллельно с этим в западных СМИ и политическом истеблишменте начали активно муссироваться сообщения о подготовке российского военного "вторжения" на Украину. Это резко увеличило страновые риски для нерезидентов, существенно нарастив геополитический дисконт в рубле. На данный момент ситуация остается в высокой степени неопределенной.

Наконец, раскорреляции динамики нефтяных цен и курса рубля способствует фактор бюджетного правила. Доходы от нефти, реализованной по цене определенного порога (в 2022 году "цена отсечения" составляет 44,2 доллара за баррель Urals), конвертируются в инвалюту и направляются в ФНБ. С появлением этого правила нефтяные цены сохранили влияние на рубль, но колебания стоимости сырья уже в гораздо меньшей степени определяют движение курса российской валюты. С 24 января в целях стабилизации курсовой динамики рубля ЦБ приостановил покупки валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила, что среди прочего позволило рублю в короткое время компенсировать значительную часть потерь начала года. Мы ожидаем, что регулятор вернется к покупкам, когда ситуация для российских активов станет более предсказуемой и стабильной.

Говоря о ближайших перспективах рубля, важно отметить следующее. В конце зимы-начале весны фундаментально в пользу рубля могут играть такие факторы, как продолжение цикла повышения ключевой ставки ЦБ РФ, сезонно сильные показатели счета текущих операций. В ближайшее время также стоит учесть небольшую локальную поддержку со стороны налогового периода. Немаловажно для рубля в свете сложной геополитики и вероятного продолжения цикла повышения ключевой ставки ЦБ еще и то, как будет меняться спрос на российские гособлигации.

Рисками в глобальном разрезе выступают вероятное повышение ставок ФРС более высокими темпами, чем прогнозировалось ранее, в свете сохраняющейся высокой инфляции, бьющей рекорды с начала 1980-х. Агрессивный рост ставок в США будет способствовать укреплению доллара к другим валютам, ослаблению общего аппетита к покупке рисковых активов, включая сырьевые товары, а также активы развивающихся стран. Также умеренному ослаблению рублевого курса может способствовать возвращение после паузы покупок ЦБ валюты в рамках бюджетного правила. Вероятнее всего, этот фактор вернется, когда страновые риски для РФ начнут отступать от нынешних уровней, близких к экстремальным.