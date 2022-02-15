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1 час назад

Курс доллара резко упал после заявления Минобороны РФ

Лера Букина

В ходе торгов 15 февраля курс доллара значительно снизился. На 11:23 мск «американец» потерял 1,16 рубля и составил 75,6 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро снизился на 1,19 рубля, до 85,69 рубля.

Стоимость нефти Brent снижается на 1%, до $95,5 за баррель.

Индекс Мосбиржи вырос на 2,72%, до 3576,21 пункта. Индекс РТС поднялся на 4,45%, до 1489,56 пункта.

Резкий рост российской валюты произошел после заявления Минобороны РФ о том, что российские войска по мере окончания учений начинают возвращаться в пункты постоянной дислокации.

«Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн», – цитирует РИА Новости официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что российские военные проводят учения практически во всех военных округах. Он отметил, что часть учений подходит к завершению, а другие также скоро будут завершены.

Назван курс рубля при нефти по 100 долларов

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