В ходе торгов 15 февраля курс доллара значительно снизился. На 11:23 мск «американец» потерял 1,16 рубля и составил 75,6 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро снизился на 1,19 рубля, до 85,69 рубля.

Стоимость нефти Brent снижается на 1%, до $95,5 за баррель.

Индекс Мосбиржи вырос на 2,72%, до 3576,21 пункта. Индекс РТС поднялся на 4,45%, до 1489,56 пункта.

Резкий рост российской валюты произошел после заявления Минобороны РФ о том, что российские войска по мере окончания учений начинают возвращаться в пункты постоянной дислокации.

«Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн», – цитирует РИА Новости официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.