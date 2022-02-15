США подготовили «сюрприз» для рубля

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов в беседе с агентством «Прайм» спрогнозировал укрепление доллара в ближайшее время. В марте ФРС в рамках борьбы с инфляцией, подскочившей в январе до 7,5%, может повысить ставку на 25–50 б. п. Это негативно скажется на рубле.

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К настоящему моменту российской валюте помог укрепиться рост цен на нефть. «Черное золото» торгуется вблизи $96 за баррель, это рекордный уровень с 2014 года.

«Также стоит отметить, что многие нефтедобывающие страны страдают от недофинансирования добычи нефти, поскольку инвесторы в последние годы вкладывали больше в зеленую энергетику. Это привело к тому, что сделка ОПЕК+ уже длительное время исполняется более чем на 100%, подразумевая, что страны-экспортеры не могут наращивать добычу достаточно быстро», — подчеркнул аналитик.

Маслов также напомнил о жесткой политике ЦБ РФ. По его словам, возобновление покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, приостановленные на фоне серьезного ослабления рубля в январе, «в некотором роде замедлит эффект от ужесточения ДКП, что негативно скажется на укреплении рубля».

«Российская валюта, скорее всего, будет находиться в диапазоне 73–76 рублей за доллар в ближайшие несколько недель в случае отсутствия «черных лебедей», связанных с геополитическим фактором», — подытожил Маслов.