Шутка Зеленского обвалила рынки

Торговые роботы и трейдеры стали жертвами сарказма президента Украины Владимира Зеленского, пишет Bloomberg.

Зеленский, объявляя 16 февраля Днем единства украинцев, сказал: «Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единства». Однако в англоязычном Facebook роботы не поняли сарказм и восприняли эти слова как подтверждение даты «вторжения» («нам кажуть» перевели как «we are told»).

В результате 14 февраля из-за шутки рынки обвалились, индекс S&P 500 падал на 1,2 процента, а нефть поднялась выше 95 долларов за баррель. Михаил Подоляк, советник главы администрации Зеленского, позже сказал, что замечания следует интерпретировать как иронию, и страна по-прежнему скептически относится к конкретным датам потенциального вторжения. Рынок акций отыграл потери.