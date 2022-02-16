The Telegraph: рынки сделали ставку на поражение Запада перед Путиным

Россия в настоящее время имеет уникальный шанс восстановить господство на ближнем зарубежье. Рынки уже сделали ставку на то, что страны Запада согласятся на условия Москвы, сообщает британская газета The Telegraph.
Как отмечает автор публикации, российская экономика сейчас сильна как никогда, поскольку страна накопила валютный резерв в размере $ 635 млрд, а ее госдолг на данный момент составляет 18% ВВП и продолжает уменьшаться. Кроме того, он обратил внимание, что бюджет РФ является профицитным, и для покрытия расходов у нее нет необходимости обращаться к иностранным инвесторам.
В статье также говорится, что Москва при желании может прекратить поставки газа в Европу на два года и более, не имея при этом значительных финансовых проблем. И хоть западные страны заявляют о применении жесточайших санкций, однако де-факто ограничения могут быть применены лишь в отношении двух-трех крупных российских банков, считает автор. По его мнению, Блокаду в области энергетики также сложно себе представить, поскольку зависимость Европы, и особенно Германии, от российского газа слишком велика.
«Европа не может обойтись без российских энергоносителей, и ей больше некуда обратиться. Речь идет не только о газе — есть еще нефтепроводы, а также поставка продуктов переработки, таких как авиационное топливо и дизельное топливо, в объеме 2,5 млн баррелей в сутки», — добавил представитель компании «Макро Эдвайзори» Крис Уифер.
Создатель публикации обозначил две причины, по которым Москва может отказаться от наступления. Первая — поддержка Украины США, Великобританией и Турцией. Киев, отмечается в материале, получает от этих стран сложные вооружения, которые могут изменить ситуацию. Вторая причина — обещание Франции и Германии «слить» Украину России, которое якобы было дано за закрытыми дверями.
«Рынки косвенно делают ставку на то, что в итоге Запад, вероятнее всего, "продастся" на условиях Путина, и что на Украину будут оказывать давление с целью "добровольной" реорганизации, что позволит и дальше жить и вести дела как обычно», — подытожил автор статьи.