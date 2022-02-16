The Telegraph: рынки сделали ставку на поражение Запада перед Путиным

Россия в настоящее время имеет уникальный шанс восстановить господство на ближнем зарубежье. Рынки уже сделали ставку на то, что страны Запада согласятся на условия Москвы, сообщает британская газета The Telegraph.

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Как отмечает автор публикации, российская экономика сейчас сильна как никогда, поскольку страна накопила валютный резерв в размере $ 635 млрд, а ее госдолг на данный момент составляет 18% ВВП и продолжает уменьшаться. Кроме того, он обратил внимание, что бюджет РФ является профицитным, и для покрытия расходов у нее нет необходимости обращаться к иностранным инвесторам.

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В статье также говорится, что Москва при желании может прекратить поставки газа в Европу на два года и более, не имея при этом значительных финансовых проблем. И хоть западные страны заявляют о применении жесточайших санкций, однако де-факто ограничения могут быть применены лишь в отношении двух-трех крупных российских банков, считает автор. По его мнению, Блокаду в области энергетики также сложно себе представить, поскольку зависимость Европы, и особенно Германии, от российского газа слишком велика.

«Европа не может обойтись без российских энергоносителей, и ей больше некуда обратиться. Речь идет не только о газе — есть еще нефтепроводы, а также поставка продуктов переработки, таких как авиационное топливо и дизельное топливо, в объеме 2,5 млн баррелей в сутки», — добавил представитель компании «Макро Эдвайзори» Крис Уифер.

Создатель публикации обозначил две причины, по которым Москва может отказаться от наступления. Первая — поддержка Украины США, Великобританией и Турцией. Киев, отмечается в материале, получает от этих стран сложные вооружения, которые могут изменить ситуацию. Вторая причина — обещание Франции и Германии «слить» Украину России, которое якобы было дано за закрытыми дверями.