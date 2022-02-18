Курс рубля отыграл падение после заявления Пескова

Курс рубля отыграл падение в ходе торгов на Московской бирже после заявления пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова о том, что ему неизвестно о массовой эвакуации жителей самопровозглашенной ДНР в Россию, свидетельствуют данные площадки.

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На момент публикации курс доллара равнялся 76,39 рубля. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 0,1 процента, или 0,1 рубля. При этом ранее 18 февраля курс рубля дешевел на 0,2 процента — после слов главы ДНР Дениса Пушилина о начале организованной эвакуации жителей в российскую Ростовскую область.

Евро на момент публикации торговался по 86,7 рубля. Рост составил 0,1 процента — против прежнего снижения на 0,2 процента.