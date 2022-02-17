17 февраля курс рубля усиливает снижение на фоне новостей об обострении ситуации в Донбассе. Курс доллара подскочил выше 76 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами на «завтра» на 12:15 мск вырос на 1,02 рубля, до 76,27 рубля, курс евро – на 93 копейки, до 86,63 рубля.

Индекс Мосбиржи потерял 2,51%, упав до 3 555,01 пункта. Индекс РТС опустился на 3,77%, до 1 461,04 пункта.

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе существенно обострилась за последние сутки, заявил 17 февраля начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.