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49 минут назад

Курс рубля упал на новостях об обстрелах ДНР и ЛНР

Лера Букина

17 февраля курс рубля усиливает снижение на фоне новостей об обострении ситуации в Донбассе. Курс доллара подскочил выше 76 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами на «завтра» на 12:15 мск вырос на 1,02 рубля, до 76,27 рубля, курс евро – на 93 копейки, до 86,63 рубля.

Индекс Мосбиржи потерял 2,51%, упав до 3 555,01 пункта. Индекс РТС опустился на 3,77%, до 1 461,04 пункта.

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе существенно обострилась за последние сутки, заявил 17 февраля начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.

Стало известно, что украинские силовики обстреляли территорию Луганской народной республики, в том числе и с помощью запрещенных Минскими соглашениями минометов. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня рассказал, что ВСУ обстреляли окраины Донецка, выпустив по ним пять мин калибром 82 миллиметра.

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