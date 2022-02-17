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1 час назад

Стоимость Urals выросла до максимума за семь лет

Investing.com Россияиещё 6

Котировки российского сорта нефти Urals в Средиземноморье почти достигли к $100 за баррель, заявило международное ценовое агентство Argus.

Цена российской нефти приблизилась к $100
Фото: ТАССТАСС

По его данным, это было зафиксировано в среду, 16 февраля. В этот день цена российской нефти увеличилась на $3,2 за баррель — до $99,14. Это стало максимумом с 4 сентября 2014 года, когда котировки поднимались до $99,81 за баррель, отмечает РБК.

Стоимость нефти растет в условиях высокой геополитической напряженности в мире, а также из-за опасений недостаточного предложения сырья.

В настоящий момент Urals торгуется дороже марки Brent, которая стоит около $93 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE на момент написания материала снижалась на 1,8% — до $93,17 за баррель.

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