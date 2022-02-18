Абрамович опередил репрессивный британский каток

Ещё некоторое время назад информация об отказе Романа Абрамовича от услуг офшора на Британских Виргинских островах прозвучала бы самой настоящей сенсацией. Между тем отныне один из лидеров российского списка Forbes, олигарх ещё первой ельцинской волны, теперь суверенно напрямую владеет и управляет 417 767 314 акциями крупнейшего российского металлургического и горнообогатительного холдинга Evraz.

Однако в нынешнем напряжённом международном контексте такая весть выглядит, скорее, первой, но долгожданной ласточкой, подтверждающей удивительное деловое чутьё Абрамовича. Роман Аркадьевич явно принадлежит к категории деловых людей, о которых в Лондоне говорят: если он прыгает с моста, следуйте его примеру. Будете в выигрыше. Тем более, если верить недавно посетившей Москву главе британского МИД Лиз Трасс, английские власти готовы принять ряд репрессивных мер против комфортно обосновавшихся в пригородах Лондона российских денежных мешков. Вплоть до конфискации их непосильным трудом нажитого имущества. И целью такой операции под предлогом сомнительного происхождения капиталов является попытка спровоцировать их выступление против «кровавого» российского режима. Не всегда дипломатам дан язык, чтобы скрывать свои сокровенные мысли. Приписываемая великому Суворову фраза «англичанка гадит» стала исключительно актуальной.

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В возможность такой акции верится с трудом. До последнего времени из Лондона, как когда-то с Дона, выдачи не было. А угроза Трасс может превратить Лондон из надёжного убежища в ловушку со всеми вытекающими последствиями для благополучия «двуспального английского Лёвы». Но вот в плане консервативного популизма такая мера на некоторое время подняла бы престиж партии Бориса Джонсона в среде местных обывателей, раздражённых роскошью бытия что арабских шейхов, что российских олигархов.

Характерно, что на происки Великобритании Россия в лице Сергея Лаврова грозит ответными мерами, что на практике автоматически приведёт к торговой войне. Впрочем, для России она прошла бы фактически незаметно. Уже отмечено, что среди наших внешнеторговых партнёров Великобритания занимает скромное восьмое место. Более того, в последнее время значительная часть российского экспорта на берега Туманного Альбиона составляли драгоценные металлы, в первую очередь золото. Абсолютно ликвидный товар в условиях нарастающего глобального кризиса. Тем более что и масштабы вывезенного в прошлом году жёлтого металла (а вывезено была фактически вся годовая добыча) заботит многих наших депутатов и экспертов.

А Роман Абрамович уже на собственном опыте успел столкнуться с британскими придирками. Не так давно лишённый британской рабочей визы, он поспешил обезопасить себя, получив сначала израильский, а потом и португальский паспорт. А теперь решил дополнительно прикрыть свой бизнес от возможных репрессий и давления. И это нечто новое. Как и, например, заявления Олега Дерипаски о готовности вернуть активы под контроль российского государства.

Несколько лет назад правительство уже прилагало усилия для деофшоризации, резонно оценивая опасность ситуации, когда основные производительные силы страны управляются из безликих офшоров. Но эти усилия натолкнулись тогда на сильную оппозицию РСПП, парламентёры которого клялись на «Капитале» Маркса, что такой процесс просто разрушит российскую экономику. Мало толку оказалось и от амнистии некоторых осевших в Лондоне персон, которую одно время усиленно продвигал бизнес-омбудсмен Борис Титов.