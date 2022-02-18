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1 час назад

БПИФы Сбера начали торговаться в вечернюю сессию Мосбиржи

SberPress

Биржевые паевые инвестиционные фонды Сбер Управление Активами теперь можно приобрести на Московской бирже не только в основную (9:50–18:50), но и в вечернюю сессию (19:00–23:50). Это позволит инвесторам из разных регионов страны совершать сделки в удобное для них время.

На вечерних торгах будут доступны все БПИФы управляющей компании: «Сбер — Индекс S&P 500» (SBSP), «Сбер — Индекс Мосбиржи полной доходности «брутто» (SBMX), «Сбер — Ответственные инвестиции» (SBRI), «Халяльные инвестиции» (SBHI), «Сбер — Блокчейн Экономика» (SBBE), «Сбер — Оптимальный глобальный портфель» (SBOG), «Сбер — Индекс Мосбиржи рублёвых корпоративных облигаций» (SBRB), «Сбер — Индекс Мосбиржи государственных облигаций (SBGB), «Сбер — Индекс Мосбиржи российских ликвидных еврооблигаций» (SBCB), «Сбер — Сберегательный» (SBMM) и «Сбер — смарт-фонды» (SBSC, SBRS, SBPS, SBDS, SBWS).

Продление режима торгов и увеличение числа доступных инструментов — это закономерная реакция биржи, брокеров и управляющих компаний на растущий интерес россиян к фондовому рынку. Комфорт клиентов всегда был для нас приоритетом, к тому же запуск торгов БПИФами в вечернюю сессию откроет новые возможности для инвесторов из разных часовых поясов, совершающих сделки с инструментами Сбер Управление Активами

Евгений Зайцев

Генеральный директор Сбер Управление Активами

Купить фонды можно в приложении СберИнвестор или у любого российского брокера.

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