В ПХГ Европы осталось менее 5% от закачанного летом газа

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) по состоянию на 17 февраля 2022 года опустели на 95,3% от общего объема закачанного туда летом газа. То есть в ПХГ Европы остается менее 5% запасов, подсчитали в "Газпроме", опираясь на данные Gas Infrastructure Europe.

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Объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 21%, или на 8,3 млрд куб. м, меньше прошлогоднего уровня, подчеркивают в российском холдинге. При этом отобрано 95,3% или 44,8 млрд куб. м от объема газа, закачанного в летний сезон.

Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. На 17 февраля она сократилась до 10,6 млрд куб. м. Это на 45% (или на 8,7 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 4,7 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года, сообщили в "Газпроме".