Курс рубля рухнул на фоне заявления главы ДНР

Курс рубля по отношению к доллару резко упал на фоне сообщений о массовой эвакуации населения самопровозглашенной Донецкой народной республики в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

Согласно данным Мосбиржи на 16:23, курс доллара, который до этого 18 февраля торговался ниже отметки 76 рублей, поднялся до 76,2 рубля.

Российский рынок также ускорил наблюдающееся с утра снижение: индекс Мосбиржи и РТС снижались на 2,2%.