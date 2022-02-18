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1 час назад

Курс рубля рухнул на фоне заявления главы ДНР

Елена Прошина

Курс рубля по отношению к доллару резко упал на фоне сообщений о массовой эвакуации населения самопровозглашенной Донецкой народной республики в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

Согласно данным Мосбиржи на 16:23, курс доллара, который до этого 18 февраля торговался ниже отметки 76 рублей, поднялся до 76,2 рубля.

Российский рынок также ускорил наблюдающееся с утра снижение: индекс Мосбиржи и РТС снижались на 2,2%.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале эвакуации жителей республики в России. Их планируют разместить в Ростовской области из-за роста напряженности в регионе. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и людей пожилого возраста.

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