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1 час назад

Донбасс обвалил российский фондовый рынок

Елена Прошина

Индекс Мосбиржи в ходе торгов в пятницу рухнул ниже 3400 пунктов, РТС упал ниже 1400 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Донбасс обвалил российский фондовый рынок
Фото: ReutersReuters

На 17:39 индекс Мосбиржи снизился на 3,37% и составил 3389,57 пунктов. В последний раз подобного уровня данный показатель достигал 27 января 2022 года. Индекс РТС упал на 3,33% до 1393,88 пунктов.

На резкое падение индексов повлияло происходящее в Донбассе.

Сегодня, 18 февраля, главы ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию жителей республик в Россию из-за возможной агрессии со стороны Украины.

Курс рубля рухнул на фоне заявления главы ДНР

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