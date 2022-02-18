Запад решил похоронить российскую нефть

Покупатели стали отказываться от российской нефти, опасаясь возможных санкций США. Как сообщает американское агентство Блумберг, трейдеры начали пересматривать свои планы на апрель в пользу других марок или просто снижать объёмы заказов.

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На этом фоне цены на более популярные в Азии сорта ESPO и Sokol пока держатся на высоком уровне. Но популярный в Европе сорт Urals уже начал дешеветь. Сейчас он продаётся с максимальной скидкой за последние два года: каждый баррель стоит почти на четыре доллара дешевле Brent. В начале года ситуация была противоположной: отдельные партии продавались с «наценкой» к североамериканской марке.

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«Трейдеры сомневаются, стоит ли связываться с Urals ввиду неопределенности. Рынок, безусловно, пока не поверил, что напряжённость позади. Премии за риск, заложенные в цены, остаются высокими, в то время как Запад ставит под сомнения декларации России об отводе войск», - заявил главный стратег ING по сырьевым рынкам Уоррен Паттерсон.

Главным рынком сбыта российской нефти остается Европа, которая получает около 2,5 млн баррелей в день (48%). Но и в Азии покупатели внимательно следят за происходящим. По оценкам трейдеров, заменить российскую нефть здесь может сырьё из Саудовской Аравии и ОАЭ. Американская нефть — менее подходящие для Азии альтернатива, поскольку из-за растущего спроса на Западе она становятся дороже, чем нефть с Ближнего Востока.

Неопределенность вокруг российских поставок ведёт к тому, что цены на нефть замедлили снижение, которое началось после новостей о том, что Иран приблизился к заключению новой ядерной сделки с США и вскоре может вернуться на рынок. 18 февраля цены на нефть оставались под небольшим давлением: Brent несёт небольшие потери, торгуясь у отметки 92,5 долл./барр. Аналитики предсказывают снижение геополитической премии и падение котировок до 88-92 долл.

Но если напряженность вокруг России и возможных санкций продолжит расти, цены могут подскочить и до ста долларов за баррель. Такую возможность нельзя исключать, особенно с учётом того, что на этой неделе американские сенаторы внесли законопроект, который предусматривает жёсткие ограничения против России и без «вторжения» на Украину.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков сомневается в том, что опасения трейдеров могут сбыться, если они вообще существуют (напомним, именно Блумберг выпустило заметку о том, что российское вторжение на Украину началось, а потом удалило её).

- Россия – один из крупнейших экспортёров нефти в мире. Санкции против нефтяного экспорта или даже угроза этих санкций приведут к немедленному взлёту котировок, а, значит, ударят и по самим США. Демократы пристально следят за стоимостью нефти и неоднократно говорили о том, что нужно снизить цены. Стоимость топлива в Америке довольно сильно коррелирует с ценами на мировом рынке. У них и так рекордная за 40 лет инфляция, сомневаюсь, что своими руками они будут повышать её ещё больше.

Заменить российскую нефть на мировом рынке нечем. Частично это можно сделать за счёт Ирана, который быстро способен нарастить поставки до 2-3 млн. баррелей в сутки. Но Россия экспортирует 7-7,5 млн. барр. Всё равно возникнет огромный дефицит и рост цен. Именно поэтому Вашингтон особо не обсуждает санкции против российской нефти, в отличие от газа. От ограничений против газа пострадают только европейцы, а вот против нефти – сами американцы, и это для них совсем другое дело.

Я не верю в то, что будут санкции, запрещающие покупку российской нефти. Что касается настроений трейдеров, мы не знаем, что и кто рассказал корреспонденту Блумберг, да и веры этому агентству особой нет. По цифрам мы не замечаем падения спроса на российскую нефть.

Впрочем, нельзя сказать, что проблем у российской «нефтянки» нет. Ведущий аналитик «Золотого монетного дома», трейдер Дмитрий Голубовский рассказал «СП», что не заметил значительного падения спроса на российскую нефть в Азии. Однако существует гораздо более серьёзная проблема – постепенный отказ от российского сырья европейских нефтеперерабатывающих заводов. Причём эта проблема носит долгосрочный характер и вряд ли будет решена даже в случае снижения градуса напряженности.

- Если честно, я не слышал о том, что азиатские страны начали отказываться от российской нефти. Но мне известно, что в Европе ряд нефтеперерабатывающих заводов уже ищет замену российскому сырью. И это стратегическое решение. Оно не связано с тем, что кто-то в краткосрочной перспективе опасается перебоя поставок из-за санкций. Причина в том, что владельцы НПЗ устали бояться нестабильности, и сейчас прорабатывают вопрос изменения технологических циклов своих заводов.

Каждый НПЗ настроен на определенного поставщика. Переход на другой сорт нефти, пусть даже близкий по консистенции, требует перенастройки процессов. И некоторые заводы, особенно в Восточной Европе, уже этим занимаются.

Сложно сказать, отражается ли это на спросе на российскую нефть здесь и сейчас. Возможно, это так. А в будущем это приведёт к тому, что спрос на наше сырьё в Европе снизится. Ещё раз подчеркну, что это не сиюминутное, а долгосрочное решение. Даже геополитическая разрядка не приведёт к тому, что оно будет пересмотрено.

Вся эта история с нашим ультиматумом, которая длится с ноября, привела к коренному пересмотру отношения к России на Западе, что пока мало кто понимает. И речь идёт не о политиках, а именно о тех, кто владеет деньгами и совершает инвестиции. Такой накал противоречий и страстей, который характерен для времён Карибского кризиса, убедил многих в том, что дальнейшее охлаждение отношений неминуемо. Никто из западных инвесторов не будет вкладывать деньги в противника по холодной войне.

Поэтому сейчас в Европе фиксируются рекордные поставки американского СПГ. Европа отказывается не только от российской нефти, но и от газа. В Еврокомиссии уже заявили о том, что хотели бы видеть США основным поставщиком газа. И, думаю, этот передел долей рынка уже навсегда. Изменилось само отношение к России и к инвестициям в российский фондовый рынок.

Если вы думаете, что геополитическая разрядка вернёт иностранные деньги в наши акции, вы ошибаетесь. Люди, которых высадили в «дно» и вынудили принудительно закрывать свои позиции, вряд ли захотят повторять этот опыт. Так что я ничего хорошего не жду для российского экспорта в Европе.

«СП»: - Насколько это критично для нашей нефтяной отрасли?