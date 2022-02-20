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1 час назад

Экономист предрек обвал рубля из-за Украины

Ura.Ru

В России может начаться обвал рубля в случае эскалации обстановки на Украине. Таким прогнозом с URA.RU поделился инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов.

Экономист предрек обвал рубля из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ожидание вторжения на Украину и возможного взрыва ситуации вокруг Донбасса вызывают нервозность на валютном рынке. Если будет эскалация, то это приведет к обвалу рубля до 85 рублей за доллар. Но это может быть краткосрочный всплеск. Если ситуация ухудшится, будут какие-то негативные события, то рубль может ослабнуть», — сказал Сергей Суверов в разговоре с URA.RU.

Если ситуация разрешится мирно, то рубль укрепится, считает он.

Математик, кандидат экономических наук Николай Кульбака также заявил URA.RU, что в случае начала войны России и Украины рубль ослабнет.

«Если ситуация [обстановка вокруг Украины] ухудшится, то курс рубля будет слабеть еще сильнее. Если ситуация успокоится, то курс будет повышаться. Если нападение [России на Украину] состоится, то курс упадет еще сильнее и нас ждут дополнительные санкции», — отметил он.

В начале этой недели акции крупнейших российских компаний выросли на 5% с начала продаж. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов сказал URA.RU, что поводом стали сообщения о завершении учений около украинских границ. После невторжения России на Украину курс доллара упал ниже 75 рублей. Валюта достигла уровня 74,9625 рубля на 16 февраля, по информации Мосбиржи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не хочет даже говорить о войне. По его словам, РФ на протяжении всей истории не нападала на другие государства.

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