Экономист предрек обвал рубля из-за Украины

«Ожидание вторжения на Украину и возможного взрыва ситуации вокруг Донбасса вызывают нервозность на валютном рынке. Если будет эскалация, то это приведет к обвалу рубля до 85 рублей за доллар. Но это может быть краткосрочный всплеск. Если ситуация ухудшится, будут какие-то негативные события, то рубль может ослабнуть», — сказал Сергей Суверов в разговоре с URA.RU.