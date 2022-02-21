Курс евро превысил ₽88

Курс евро превысил отметку 88 руб. утром 21 февраля на фоне сообщений об ухудшении ситуации вокруг Украины. Об этом свидетельствуют результаты торгов на Московской бирже на 07.00 мск, передает РБК.

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Отмечается, что европейская валюта выросла в цене на 0,55 руб. и достигла 88,1 руб.

Также подорожал доллар, его курс увеличился на 0,25 руб., достигнув на открытии 77,55 руб.

К 07.30 курс евро подешевел до 87,11 руб., доллар — до 76,65 руб.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон примет меры в отношении России не только в случае ее «вторжения» на Украину, но даже если ситуация в Донбассе будет находиться на «низком или среднем уровне кипения».

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.