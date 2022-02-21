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1 час назад

Минфин внес в правительство законопроект о легализации криптовалют

Lenta.ruиещё 8

Минфин направил в правительство проект федерального закона «О цифровой валюте», пишет «Интерфакс». Документ закрепляет нормы концепции регулирования крипторынка в России, которую ранее уже утвердили в правительстве.

Минфин внес в правительство законопроект о легализации криптовалют
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно внесенному законопроекту, россияне смогут легально инвестировать в криптовалюту до 600 тысяч рублей ежегодно, но для этого необходимо будет пройти специальное тестирование. Если гражданин провалит тест, предельный размер вложений будет ограничен 50 тысячами рублей. При этом для квалифицированных инвесторов и юрлиц никаких ограничений на инвестиции в документе не предусмотрено.

Вместе с тем, в случае принятия законопроекта использование токенов как средства платежа в России останется незаконным. Создатели документа подчеркивают, что цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций.

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