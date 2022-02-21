Минфин внес в правительство законопроект о легализации криптовалют

Согласно внесенному законопроекту, россияне смогут легально инвестировать в криптовалюту до 600 тысяч рублей ежегодно, но для этого необходимо будет пройти специальное тестирование. Если гражданин провалит тест, предельный размер вложений будет ограничен 50 тысячами рублей. При этом для квалифицированных инвесторов и юрлиц никаких ограничений на инвестиции в документе не предусмотрено.