На российском фондовом рынке отмечено снижение

Российский рынок акций в понедельник, 21 февраля, на фоне сообщений об эскалации ситуации в Донбассе резко теряет свои позиции.

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к 14.38 мск упал на 7,83%, до 3127,67 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 9,05%, до 1265,33 пункта.

Курс доллара поднялся на 21 копейку, до 77,51 рубля. Курс евро вырос на 44 копейки, до 87, 99 рубля.

Падение российского рынка «Интерфакс» обусловлено сообщениями о военной эскалации в Донбассе. В понедельник Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило, что на территорию ДНР проникла «украинская диверсионная группа». «В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения» народной милиции, указали в министерстве.