Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
2 часа назад

Курс евро подскочил до 89 рублей

Лера Букина

Курс европейской валюты сегодня днем, 21 февраля, вырос до 89 рублей, следует из данных Московской биржи. Это произошло впервые с 27 января.

По состоянию на 15:13 евро немного ослаб, упав до 88,56 рубля, курс доллара составил 78,04 рубля.

Индекс Мосбиржи теряет 6,99%, упав до 3 155,99 пункта, индекс РТС - 8,76%, опустившись до 1269,49 пункта.

Российский рынок акций обвалился

Российский рубль и акции перешли к снижению в ходе торгов в понедельник на новостях о военном обострении ситуации в Донбассе. Напомним, что в понедельник Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило, что на территорию ДНР проникла «украинская диверсионная группа». «В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения» народной милиции, указали в министерстве.

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил ИА REGNUM, что с учетом дальнейшего обострения ситуации на Донбассе и масштабов конфликта в целом устойчивое укрепление рубля на данном этапе представляется маловероятным. Рубль, по его словам, выглядит привлекательным для продаж на росте. Новая волна бегства от рисков в ближайшее время может вернуть пару доллар/рубль за пределы уровня 77 рублей, где ключевой сейчас является зона 77,20 77,25 рубля.

12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители