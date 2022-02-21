Курс европейской валюты сегодня днем, 21 февраля, вырос до 89 рублей, следует из данных Московской биржи. Это произошло впервые с 27 января.
По состоянию на 15:13 евро немного ослаб, упав до 88,56 рубля, курс доллара составил 78,04 рубля.
Индекс Мосбиржи теряет 6,99%, упав до 3 155,99 пункта, индекс РТС - 8,76%, опустившись до 1269,49 пункта.
Российский рубль и акции перешли к снижению в ходе торгов в понедельник на новостях о военном обострении ситуации в Донбассе. Напомним, что в понедельник Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило, что на территорию ДНР проникла «украинская диверсионная группа». «В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения» народной милиции, указали в министерстве.
Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил ИА REGNUM, что с учетом дальнейшего обострения ситуации на Донбассе и масштабов конфликта в целом устойчивое укрепление рубля на данном этапе представляется маловероятным. Рубль, по его словам, выглядит привлекательным для продаж на росте. Новая волна бегства от рисков в ближайшее время может вернуть пару доллар/рубль за пределы уровня 77 рублей, где ключевой сейчас является зона 77,20 77,25 рубля.