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1 час назад

Эксперт объяснил, почему доллар не поднимется до 100 рублей

Елена Прошина

Российская валюта вряд ли ослабнет до 100 рублей за доллар, так как на фоне высоких экспортных цен на сырье она фундаментально устойчива и уже включает большую геополитическую премию, считает управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин, пишет РИА Новости.

Эксперт объяснил, почему доллар не поднимется до 100 рублей
Фото: ТАССТАСС

Курс евро расчетами завтра вечером в понедельник рос более чем на 2 рубля – до 89,8 рубля. При этом в ходе внеочередного заседания Совбеза по Донбассу, члены которого высказались за признание независимости ДНР и ЛНР, стоимость европейской валюты поднималась выше 90 рублей. Доллар расчетами завтра будет стоить 79,3 рубля, это на 2 рубля выше сегодняшних значений, пишет РИА Новости.

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"Я не жду 100, 110 или 120 рублей за доллар. Надо сказать, что сейчас у нас рекордное положительное сальдо внешней торговли, рекордный текущий счет, рекордные резервы, достаточно низкий внешний долг. То есть с точки зрения фундаментальной устойчивости, даже при сильном оттоке валюты нерезидентов, эта ситуация может быть контролируема, и не допускать чрезмерной волатильности вполне возможно при текущих ресурсах", - считает Сусин.

Он отметил, что в настоящее время Россия находится в режиме наилучшей за последнее десятилетие внешней конъюнктуры на фоне высоких экспортных цен на экспортируемые товары, включая нефть, газ, металлы и другие. Все это является источником больших объемов валютной выручки. При этом, по мнению эксперта, в курсе рубля уже присутствует большая геополитическая премия.

Он подчеркнул, что пока неизвестно, каковы будут последствия решения Совбеза и связанные с этим внешние воздействия. Также не ясно, какое решение и в какой форме будет принято.

«Поэтому я бы пока не выводил эту ситуацию в какую-то критическую для курса… Если мы увидим какую-то избыточную волатильность, я бы, наверное, ожидал, что Банк России будет использовать в какой-то мере накопленные резервы, которые находятся на рекордных уровнях - выше 600 миллиардов долларов - для того чтобы стабилизировать ситуацию. Безусловно, первая реакция может быть достаточно интенсивной и ее по-хорошему надо гасить для того чтобы она не сформировала дальнейшие ожидания", - пояснил Сусин.

По его словам, даже если ситуация будет выходить из-под контроля, у Центробанка, правительства, субъектов экономики и экспортеров сформирован достаточно большой объем валютной ликвидности. Его в той или иной степени можно использовать для стабилизации ситуации на валютном рынке.

«Именно для этого он и накоплен, по крайней мере, Банком России", - заключил эксперт.

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