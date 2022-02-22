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1 час назад

Российский рынок открылся снижением на 5%

Лера Букина

Рынок акций РФ на старте утренней сессии во вторник, 22 февраля, продолжил снижаться в связи с геополитической напряженностью и возрастанием санкционных рисков. Индекс МосБиржи за минуту торгов опустился на 5,44%, следует из данных торгов.

Российский рынок открылся снижением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2871,7 пункта (-5,44%); стоимость большинства «голубых фишек» показывает негативную динамику на уровне 9,5%.

Стали терять позиции акции «Магнита» (-9,5%), «МТС» (-9%), «Сургутнефтегаза» (-7,4%), «ЛУКОЙЛа» (-5,2%), ВТБ (-4,1%), «Яндекса» (-3,6%), «Полюса» (-3,5%), «Северстали» (-3,4%) и OZON (-2,7%).

В Китае отреагировали на признание Москвой ДНР и ЛНР

Доллар США вырос в цене до 79,98 рубля (+0,2%).

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» считают, что падение российских акций связано с неприятием инвесторов рисковых активов из-за обострения антироссийской санкционной тематики после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных Луганской народной республики и Донецкой народной республики (ЛНР и ДНР). Ранее президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле подписал соответствующий указ.

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