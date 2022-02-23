Цена на газ в Европе превысила 1000 долларов

Стоимость газа в Европе вновь превысила тысячу долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость мартовского фьючерса на нидерландском хабе TTF выросла до 1003,5 доллара за тысячу кубов, или до 85,58 евро за МВт ч. Таким образом, с начала дня цена газа поднялась более чем на 7%.

Последний раз стоимость топлива в Европе переваливала за 1000 долларов 14 февраля этого года.