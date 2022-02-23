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32 минуты назад

Цена на газ в Европе превысила 1000 долларов

Российская Газетаиещё 4

Стоимость газа в Европе вновь превысила тысячу долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена на газ в Европе превысила 1000 долларов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Стоимость мартовского фьючерса на нидерландском хабе TTF выросла до 1003,5 доллара за тысячу кубов, или до 85,58 евро за МВт ч. Таким образом, с начала дня цена газа поднялась более чем на 7%.

Последний раз стоимость топлива в Европе переваливала за 1000 долларов 14 февраля этого года.

Цены на газ начали резко расти с 22 февраля на фоне новостей о приостановке сертификации "Северного потока-2". В тот же день заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек Европе газ по 2 тысячи евро.

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