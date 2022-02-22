Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос на 0,97% к закрытию предыдущей сессии и достиг 91,0225 рубля, курс доллара находится на отметке 80,52 рубля (+0,93%), свидетельствуют данные площадки на 10:10 мск.

По данным на 10:33 мск, курс евро рос на 1,14%, до 91,18 рубля. В последний раз курс евро превышал отметку 91 рубль 26 апреля 2021 года.

В то же время курс доллара растет до 80,69 рубля (+1,13%), свидетельствуют данные торгов на 10:10 мск.