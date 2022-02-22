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1 час назад

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 91 рубль

ТАССиещё 7

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос на 0,97% к закрытию предыдущей сессии и достиг 91,0225 рубля, курс доллара находится на отметке 80,52 рубля (+0,93%), свидетельствуют данные площадки на 10:10 мск.

По данным на 10:33 мск, курс евро рос на 1,14%, до 91,18 рубля. В последний раз курс евро превышал отметку 91 рубль 26 апреля 2021 года.

В то же время курс доллара растет до 80,69 рубля (+1,13%), свидетельствуют данные торгов на 10:10 мск.

Нефть подорожала до $97 впервые с 2014 года

Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 2,37%, до $97,65 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 3,67% и торгуется на уровне $93,52 за баррель.

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