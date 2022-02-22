Банковский гигант назвал ошибочным пессимизм по поводу рынков

Прогнозы экономического спада, который приведет к падению фондовых рынков, становятся все более популярными, но являются неверными. Такое мнение высказали стратеги банковского гиганта JPMorgan Chase & Co, назвав пессимизм в отношении рынков ошибочным. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Mike Segar / Reuters Mike Segar / Reuters

«Мы считаем, что не нужно обращать внимание на распространенные сейчас прогнозы замедления экономики и сохранять оптимизм в отношении инвестиций в банках, горнодобывающей промышленности, энергетике, страховании, автомобилях, туризма и телекоммуникациях», — написал стратег банка Мислав Матейка в обзоре для клиентов.

Оптимистичный взгляд Матейки и его коллег был опубликован 21 февраля, который стал для рынков непростым из-за геополитической ситуации. Кроме того, с начала года на фоне роста инфляции фондовый индекс S&P 500 уже снизился на 8,8 процента.

Просадки акций на рынке с начала года оправдывают мнение некоторых экономистов. Например, Майкл Уилсон из Morgan Stanley несколько месяцев заявлял, что бурному росту стоимости бумаг скоро придет конец. Однако Мислав Матейка с этим не согласен. В JPMorgan считают, что не стоит готовиться к экономическому спаду, учитывая все еще чрезвычайно благоприятные условия финансирования, сильные рынки труда, низкую долговую нагрузку на потребителей и другие факторы.