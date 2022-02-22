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47 минут назад

Европу предупредили о последствиях в случае отказа от российского газа

Вероника Полынина

Отказ от российского газа в Европе может привести не только к подорожанию топлива, но и к росту коммунальных платежей, снижению заработка европейцев и сокращению рабочих мест. Об этом заявил «Ленте.ру» эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Европу предупредили о последствиях в случае отказа от российского газа
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, в случае отказа от российского газа цены в Европе могут превысить 2 тысячи евро за тысячу кубометров.

Он отметил, что цены на коммунальные услуги уже растут во многих странах Европы «и без экстрима на бирже», темпы роста сдерживают механизмы государственного ограничения цен, однако «эти механизмы не вечны, в Англии они будут пересмотрены в апреле».

Медведев поприветствовал Европу в «новом мире»

Рост цен на газ скажется не только на частных лицах, но и на предприятиях, уверен эксперт. По его словам, Европе уже пришлось закрыть многие предприятия или ограничить их выработку, что неизбежно ведет к сокращению рабочих мест и снижению заработка.

Ранее во вторник, 22 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поручил остановить сертификацию «Северного потока – 2» в ответ на признание Россией Донецкой и Луганских народных республик. Он отметил, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушает международное право и не останется без последствий для РФ.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя заявление Шольца, предрек Европе цены на газ выше 2 тысяч долларов за тысячу кубометров.

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