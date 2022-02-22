Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
25 минут назад

Рубль вырос после заявления Байдена о санкциях

Елена Прошина

Российские активы дорожают после объявления о санкциях со стороны США, пишет РБК со ссылкой на данные Мосбиржи.

Рубль вырос после заявления Байдена о санкциях
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

После того, как президент США Джо Байден начал выступление по поводу событий в Донбассе, российские акции и рубль резко выросли. Индекс IMOEX2, отражающий значение индекса Мосбиржи за весь торговый день, включая дополнительные сессии, за 10 минут взлетел на 4,12% до 3095 пунктов.

Российские олигархи потеряли миллиарды долларов из-за Донбасса

Одновременно резко ослаб курс доллара - на 1,2% (₽1,1). Он опустился до ₽78,72. Евро также потерял 1,24% (₽1,21) по состоянию на 22:40 мск. Европейская валюта торгуется на уровне ₽87,82.

Байден вечером во вторник в своей речи, посвященной ситуации в Донбассе, заявил, что США введут санкции против суверенного долга РФ и российских финансовых институтов — ВЭБа и ПСБ. При этом в списке не оказалось «Сбера» и ВТБ. На этом фоне их акции выросли более чем на 7,5%. Кроме того, санкции затронут газопровод «Северный поток — 2». Несмотря на это акции «Газпрома» выросли на 4,2%. Байден анонсировал также новые санкции в случае эскалации конфликта вокруг Украины.

27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители