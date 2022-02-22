Рубль вырос после заявления Байдена о санкциях

После того, как президент США Джо Байден начал выступление по поводу событий в Донбассе, российские акции и рубль резко выросли. Индекс IMOEX2, отражающий значение индекса Мосбиржи за весь торговый день, включая дополнительные сессии, за 10 минут взлетел на 4,12% до 3095 пунктов.

Байден вечером во вторник в своей речи, посвященной ситуации в Донбассе, заявил, что США введут санкции против суверенного долга РФ и российских финансовых институтов — ВЭБа и ПСБ. При этом в списке не оказалось «Сбера» и ВТБ. На этом фоне их акции выросли более чем на 7,5%. Кроме того, санкции затронут газопровод «Северный поток — 2». Несмотря на это акции «Газпрома» выросли на 4,2%. Байден анонсировал также новые санкции в случае эскалации конфликта вокруг Украины.