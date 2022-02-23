Эксперт раскрыла судьбу ЕС в случае отказа от «Северного потока — 2»

Страны Европы фактически станут колонией США, если Евросоюз откажется от «Северного потока — 2» в качестве наказания для России за признание ДНР и ЛНР независимыми республиками. Об этом заявила директор института РУССТРАТ Елена Панина, передает РИА «Новости».

Фото: Nord Stream 2 Nord Stream 2

Она отметила, что реакция мирового сообщества на признание Москвой независимости ЛНР и ДНР была ожидаемой. Решение канцлера Германии Олафа Шольца остановить сертификацию «Северного потока — 2» станет «настоящим ударом по карману немцев», поскольку текущие цены на голубое топливо в Европе достигли рекордных значений.

Относительно небольшое увеличение поставок российского газа могло бы сбить цену на половину, однако вместо этого европейские политики выбирают путь «разрешения экономического суверенитета», обращая Европу в энергетическую зависимость от США.

«Теперь же Германия, да и вся Европа, превращаются практически в колониальный рынок для американского СПГ», — сказала Панина.

По ее мнению, под санкциями против России на самом скрыт «экономический грабеж Европы» в пользу Вашингтона. В случае остановки «Северного потока — 2» Соединенные Штаты приобретут «второе дыхание» на фоне нынешних проблем в экономике.

«А вот европейцев, по сути, превратит в крепостных, вынужденных обслуживать американского гегемона», — заключила эксперт.