Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
1 час назад

Эксперт раскрыла судьбу ЕС в случае отказа от «Северного потока — 2»

Елена Прошина

Страны Европы фактически станут колонией США, если Евросоюз откажется от «Северного потока — 2» в качестве наказания для России за признание ДНР и ЛНР независимыми республиками. Об этом заявила директор института РУССТРАТ Елена Панина, передает РИА «Новости».

Эксперт раскрыла судьбу ЕС в случае отказа от «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2Nord Stream 2

Она отметила, что реакция мирового сообщества на признание Москвой независимости ЛНР и ДНР была ожидаемой. Решение канцлера Германии Олафа Шольца остановить сертификацию «Северного потока — 2» станет «настоящим ударом по карману немцев», поскольку текущие цены на голубое топливо в Европе достигли рекордных значений.

Относительно небольшое увеличение поставок российского газа могло бы сбить цену на половину, однако вместо этого европейские политики выбирают путь «разрешения экономического суверенитета», обращая Европу в энергетическую зависимость от США.

«Теперь же Германия, да и вся Европа, превращаются практически в колониальный рынок для американского СПГ», — сказала Панина.

По ее мнению, под санкциями против России на самом скрыт «экономический грабеж Европы» в пользу Вашингтона. В случае остановки «Северного потока — 2» Соединенные Штаты приобретут «второе дыхание» на фоне нынешних проблем в экономике.

«А вот европейцев, по сути, превратит в крепостных, вынужденных обслуживать американского гегемона», — заключила эксперт.

Ранее в администрации президента США пообещали, что российский газопровод не будет запущен.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители