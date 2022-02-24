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36 минут назад

Мосбиржа объявила о приостановке торгов на всех рынках

Москва24иещё 5

Мосбиржа объявила о приостановке торгов на всех рынках. Об этом пишет РИА Новости.

Мосбиржа приостановила все торги
Фото: ТАССТАСС

На бирже пояснили, что приостановка произошла и-за снижения рынка акций и рубля до установленных границ.

В пресс-службе биржи пообещали сообщить о возобновлении дополнительно.

Доллар поднялся до 84 рублей

Ранее стало известно, что курс доллара поднялся выше 84 рублей впервые с января 2016 года. При этом евро утром в четверг, 24 февраля, торговался на уровне 95,1175 рубля впервые с декабря 2014 года.

Утренняя сессия на рынке акций РФ началась со снижения индекса Мосбиржи на 9,64%. Затем он ускорил снижение до 11,14%.

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