Курсы доллара и евро достигли 90 и 101 рубля

Курсы основных иностранных валют к рублю на рынке Forex достигли исторических рекордов, подорожав на 9-10 процентов, свидетельствуют данные площадки. В ходе торгов курс евро достигал максимума в 101,07 рубля, доллар — в 89,9 рубля. К моменту публикации заметки на Forex евро стоит 99,2, доллар — 88,46 рубля.

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Ранее 24 февраля были остановлены торги на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Мосбиржа сообщила, что котировки рубля, акций и фьючерсов уперлись в установленные биржей границы. В начале утренней сессии российский фондовый рынок снизился более чем на 11 процентов, курс доллара достиг 85 рублей.