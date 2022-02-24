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1 час назад

Курсы доллара и евро достигли 90 и 101 рубля

Lenta.ru

Курсы основных иностранных валют к рублю на рынке Forex достигли исторических рекордов, подорожав на 9-10 процентов, свидетельствуют данные площадки. В ходе торгов курс евро достигал максимума в 101,07 рубля, доллар — в 89,9 рубля. К моменту публикации заметки на Forex евро стоит 99,2, доллар — 88,46 рубля.

Курсы доллара и евро достигли 90 и 101 рубля
Фото: ТАССТАСС

Ранее 24 февраля были остановлены торги на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Мосбиржа сообщила, что котировки рубля, акций и фьючерсов уперлись в установленные биржей границы. В начале утренней сессии российский фондовый рынок снизился более чем на 11 процентов, курс доллара достиг 85 рублей.

Мосбиржа приостановила все торги

Рынок начал снижаться после заявления президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава страны обратился к россиянам около 06:00 по московскому времени 24 февраля. Цель операции — «демилитаризация и денацификация Украины».

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