Курс евро достиг 99,99 рубля впервые с декабря 2014

Сегодня, 24 февраля, курс евро в моменте достиг 99,99 рубля впервые с декабря 2014 года. Это следует из данных Московской биржи.
По состоянию на 10:05 мск курс евро опустился до 95,24 рубля. Курс доллара составил 84,07 рубля (+2,91%).
Рубль начал снижаться на фоне высоких геополитических и санкционных рисков после признания Российской Федерацией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной операции на Донбассе.
После этого Московская биржа приняла решение приостановить торги на всех рынках, включая валютную и фондовую секцию. Перед остановкой торгов индекс IMOEX2, отслеживающий динамику дополнительных сессий, снизился более чем на 11%.